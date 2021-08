Aparecida inicia vacinação para 28 anos

Com a chegada de uma nova remessa de imunizantes na tarde de quarta-feira, 4 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) prossegue com a aplicação da primeira dose das vacinas contra a covid-19 e amplia nesta quinta-feira 5, a faixa etária para as pessoas acima de 28 anos. A vacinação está sendo realizada em oito postos, sendo que nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades não há necessidade de agendamento. Ao mesmo tempo, a aplicação da dose 1 é feita via marcação prévia pelo aplicativo Saúde Aparecida em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e na Central de Imunização. A vacinação ocorre mediante apresentação de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades funcionam das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 17h aos sábados, sempre sem agendamento prévio. Já aqueles que optam por receber o imunizante nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização precisam agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br). As vagas para novos agendamentos são liberadas sempre após às 17h. “Em Aparecida, desde o início da vacinação, em 20 de janeiro deste ano, dose recebida é dose aplicada, trabalhamos para não interromper a vacinação sempre que temos doses disponíveis. E não nos cansamos de repetir isso porque o nosso objetivo primordial é o de imunizar a população o quanto antes com qualidade e segurança para controlar ao máximo possível a pandemia e salvar vidas”, garante a superintendente de Vigilância em Saúde Daniela Ribeiro. Segunda dose A Prefeitura de Aparecida continua também aplicando a segunda dose das vacinas no drive-thru do Aparecida Shopping e nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e na Central Municipal de Imunização. Não é necessário agendar para receber a dose 2. Basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. O atendimento nas UBS’s é das 8h às 17h e, no drive, das 8h às 18h, de segunda a sexta, e das 8h às 17h, aos sábados. Para quem vai tomar a dose 2 (D2) da Pfizer e da AstraZeneca, a aplicação é realizada nas UBS’s, no Aparecida Shopping e na Central de Imunização. Já se o reforço for da Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente na Central Municipal de Imunização e no Aparecida Shopping. A SMS destaca os intervalos previstos entre as duas doses de todos os imunizantes do município: Pfizer: 12 semanas entre a D1 e a D2

AstraZeneca: 12 semanas entre a D1 e a D2

Coronavac: 28 dias entre a D1 e a D2 Balanço De acordo com a Coordenação de Imunização, até o último 2 de agosto, a cidade já aplicou 337.351 doses de vacinas contra covid-19. Com a campanha tendo sido iniciada em 20 de janeiro, do total de doses aplicadas, 245.211 foram de 1ª dose e 76.350 de 2ª dose e 15.790 de dose única. Até o momento, a cidade recebeu 258.141 doses para D1 e 110.360 para D2, totalizando 384.371 doses recebidas desde janeiro. “Atingimos, até agora, 58% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose e 22% da população adulta (422.666 pessoas conforme dados do IBGE) imunizada completamente”, informa a superintendente Daniela Ribeiro.

