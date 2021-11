Aparecida inicia processo para cadastro e convênio creches

Com o objetivo de ampliar o atendimento a crianças de seis meses a cinco anos na educação infantil, a Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia (SME) iniciou segunda-feira, 22, o processo de cadastramento de instituições educacionais que atuam na Educação Infantil interessadas em estabelecer convênio com a Prefeitura. As inscrições seguem até o dia 22 de dezembro e poderão participar instituições educacionais sem fins lucrativos, filantrópicas, organizações comunitárias e confessionais. De acordo com a SME, os convênios poderão ser firmados em duas modalidades distintas, contemplando instituições que atendem crianças em período parcial e também aquelas que optam pelo ensino em período integral. Para o cadastramento, as entidades interessadas precisam estar devidamente regularizadas e apresentar documentos que autorizem sua funcionalidade, entre eles, os emitidos pelo Conselho Municipal de Educação, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. A expectativa da Secretaria de Educação é de que, com a constituição dos futuros convênios, possam ser oferecidas três mil novas vagas para os agrupamentos da Educação Infantil. A meta é reduzir significativamente o número de crianças que atualmente estariam no Cadastro de Reserva da Central de Matrícula da SME. “Estamos acelerando o processo, a fim de que as novas vagas possam ser disponibilizadas para as famílias já no ano letivo de 2022”, afirmou o titular da pasta de Educação, professor Divino Gustavo. Para mais informações, a secretaria disponibilizou o telefone: 3545-5949 Lista de documentos solicitados pelo link: https://www.aparecida.go.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/DOCUMENTACAO-EXIGIDA-PARA-O-CADASTRO-DE-CREDENCIAMENTO.pdf