Aparecida forma primeiros alunos dos cursos do Espaço do Trabalhador

Plataforma online da Secretaria do Trabalho de Aparecida oferece mais de 100 cursos gratuitos, em áreas como administração, saúde, informática, beleza e artesanato



A Prefeitura de Aparecida entregou nesta sexta-feira (1º) certificados de conclusão de curso para 74 alunos das duas primeiras turmas formadas nas capacitações online da plataforma Espaço do Trabalhador, criada e gerida pela Secretaria Municipal do Trabalho. São moradores de várias faixas etárias, que fizeram gratuitamente os cursos de auxiliar administrativo e auxiliar de produção. Foram 100 horas/aula de cada uma das qualificações. Eles receberam os diplomas das mãos do prefeito Gustavo Mendanha; do vice-prefeito, Vilmar Mariano; do secretário do Trabalho de Aparecida, Jeferson Ferreira; e do deputado federal João Campos (Republicanos-GO), que acompanhou o ato na Cidade Administrativa. Morador do Madre Germana 2, o músico Ignácio da Veiga Jardim apostou nos dois cursos para mudar de carreira. Ele pretende ingressar na indústria ou no comércio. “Acho que tudo o que eu aprendi ali vai me ajudar no desempenho no trabalho”, resumiu Ignácio. A plataforma Espaço do Trabalhador (trabalho.aparecida.go.gov.br) disponibiliza mais de 100 cursos online, todos eles gratuitos, em áreas como saúde, informática, educação, direito, idiomas, administração, indústria e comércio, construção civil, vendas, beleza, tecnologia e meio ambiente. As qualificações são ministradas por escolas e instituições parceiras da Prefeitura de Aparecida. O prefeito Gustavo Mendanha incumbiu a Secretaria do Trabalho a manter uma agenda permanente de estímulo à capacitação profissional. E lembrou que a qualificação do trabalhador é condição indispensável para entrar e se manter no mercado de trabalho. “Todas essas vagas ofertadas na cidade diariamente podem ficar ociosas se os trabalhadores não tiverem a qualificação necessária para assumi-las”, comentou o prefeito de Aparecida. Quem também destacou a necessidade de capacitação profissional foi Vilmar Mariano. O vice-prefeito ressaltou que, logisticamente, Aparecida de Goiânia “é uma cidade muito bem localizada. Isso faz com que as empresas venham para cá. E as vagas estão aí”, disse o gestor. O deputado João Campos afirmou que há um debate no País sobre a geração de empregos, no sentido de se criar mais vagas de trabalho para impulsionar a retomada da economia. Ele concordou com o prefeito Gustavo Mendanha sobre a consequente necessidade de capacitar o trabalhador para absorver não só as vagas, mas as novas demandas do mercado. “Certamente vocês, com discernimento, e desejando avançar nas oportunidades, aproveitaram essa oportunidade que a Prefeitura de Aparecida proporcionou para buscar qualificação e ingressar no mercado de trabalho”, falou o parlamentar aos recém-formados. Citando dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o secretário Jeferson Ferreira destacou que a empregabilidade em Aparecida aumentou 40% no 1º semestre deste ano, em relação a igual período de 2020. “É um resultado que reflete também a credibilidade conquistada pela gestão municipal na captação de vagas junto ao setor produtivo de Aparecida”, analisou Jeferson. O secretário agradeceu à Associação do Ensino Profissionalizante, Qualificação Profissional, Saúde, Gestão, Turismo e Cultura do Vale do São Patrício pela parceria com a Prefeitura de Aparecida na oferta dos cursos de auxiliar administrativo e auxiliar de produção. Sistema Municipal de Empregos



Semanalmente, a Prefeitura de Aparecida anuncia a oferta de centenas de vagas de trabalho na cidade. São postos disponibilizados pelo setor produtivo, que informa a existência das vagas ao Sistema Municipal de Empregos (Sime), administrado pela Secretaria do Trabalho. O Sime faz a triagem dos candidatos, o encaminhamento às empresas e, regularmente, cede espaço físico na Cidade Administrativa para realização de processos seletivos. E após a solenidade de entrega de certificados, foi realizada, no Espaço Multiuso, uma seleção de profissionais para ingresso em empresa da cidade. A empresa New Car, que recruta profissionais para supermercados e hipermercados, selecionou hoje na Cidade Administrativa candidatos a 54 vagas de ajudante de depósito, fiscal e recolhedor de carrinhos e supervisor operacional. Na semana passada, num processo seletivo realizado também na Cidade Administrativa, a empresa já havia contratado 23 trabalhadores de Aparecida. “Está sendo feita uma seleção eficaz, porque está direcionando para nós aquele profissional que tem o perfil que necessitamos para a vaga ofertada”, avaliou o diretor comercial da New Car, Murilo Gonçalves, sobre o funcionamento do Sistema Municipal de Empregos. Erivaldo Ferreira, do Colina Azul, participou hoje da seleção buscando trabalho como auxiliar de estoque. Era o que mais desejava ganhar no seu aniversário de 52 anos, completados nesta sexta-feira. “Estou muito otimista”, sintetizou.