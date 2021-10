Aparecida faz Dia D da Vacinação Antirrábica em 51 postos neste sábado

Campanha se estende até 27 de novembro com vacinação de segunda a sábado no Centro de Zoonoses e Secretaria de Saúde realiza Dia D em 51 postos neste sábado, 2 de outubro, para ampliar a cobertura vacinal na cidade Para facilitar o acesso da população à Campanha e ampliar a cobertura vacinal de cães e gatos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida realiza, neste sábado, 2 de outubro, o Dia D da Vacinação Antirrábica em 51 postos espalhados pela cidade das 8h às 17h. A pasta também continua com a imunização de segunda a sábado no Centro de Zoonoses, no Setor Pontal Sul, até o próximo 27 de novembro, no modelo Pet’s Drive. O Centro de Zoonoses funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, e, aos sábados, das 8h às 16h. A unidade é situada na Rua Reno esquina com a Rua Rodeio, quadra 54, no Setor Pontal Sul 2. Dia D Já no sábado, 2 de outubro, o Dia D engloba 51 postos dentre o Centro de Zoonoses, Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s). Além disso, o Centro de Zoonoses também oferece vacinação em domicílio, via agendamento, para quem tem mais de cinco animais. A solicitação deve ser feita pelos números 3545-5921 e 3545-5922 de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30. Oportunidade fundamental A superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Daniela Fabiana Ribeiro, informa que a raiva é uma doença infecciosa aguda que pode ser transmitida do animal para o homem através de mordidas, arranhões ou lambidas de animais contaminados e não pode ser ignorada pelo bem dos cães e gatos e também da sociedade: “Cuidar bem do seu canino ou felino é uma questão de respeito e carinho pelo animal, bem como uma atitude responsável de cuidado com a Saúde Pública. Escolha o local mais próximo de sua casa e não perca essa oportunidade de vacinar seu bicho”. Já o Chefe do Centro de Zoonoses, Thulio Durães, destaca a importância da vacinação relatando que cães e gatos contaminados podem falecer em até uma semana após apresentar sinais como agressividade, medo, depressão, ansiedade e demência. Que bichos podem ser vacinados Thulio enfatiza que neste ano, nossa meta é a de vacinar, gratuitamente, cerca de 72 mil animais que possuem mais de três meses de idade, incluindo fêmeas prenhas ou que acabaram de ter filhotes e estejam amamentando. A vacina só não é indicada para animais doentes, subnutridos, com alta carga parasitária e em condições de estresse. Em caso de dúvida, avaliamos quando há risco e orientamos os proprietários”. Confira abaixo, por bairro, a lista de postos de vacinação do Dia D. A relação de locais também pode ser consultada clicando no link https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Cs8VrswSaxrFSO3HyI9z955qZ-Jy1_ls&usp=sharing ou pelos telefones 3545-5921 ou 3545-5922. Madre Germana I:

*Escola Municipal Francisco de Assis Nunes

Rua Mg 11, 262-300, Conj. Hab. Madre Germana I Jardim Ipê:

*Escola Municipal Jardim Ipê

R. Ji 51, 854-1018, Jardim Ipê Jardim Dom Bosco I:

*Caixa Escolar José Moreira Gontijo

R. Maj. Olegário, 1, Jardim Dom Bosco I Jardim Alto Paraíso:

*Escola Municipal José dos Santos Borges Ferreira

Rua Santa Teresinha, 294, Jardim Alto Paraiso Setor Aeroporto Sul:

*Escola Municipal Santa Tereza De Ávila

R. 208, Qd. 37, s/n - St. Aeroporto Sul Residencial Caraíbas:

*Escola Municipal Caraíbas

Qd - R. Vinháticos, 14 - Res. Caraíbas Setor Garavelo Residencial Park:

*Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva

Rua 9-E, Quadra 45, s/n - St. Garavelo Residencial Park Setor Garavelo:

*CMEI Geralda Ribeiro de Melo

R. 35-E, 397 - St. Garavelo Nova Brasília:

*Escola Municipal Levina Martins Vieira de Oliveira

Rua Ribeirão Preto, s/n - Nova Brasília *Escola Municipal Eurípedes Menezes

Av. Aristelino Borges - Nova Brasília Parque Ibirapuera:

*Escola Municipal Menino Jesus

Av. C-3, 0 - Q 27 - Parque Ibirapuera Jardim Tiradentes:

*EMEI Monteiro Lobato

Rua 27, Quadra J, Área Pública Nº - 1 - Jardim Tiradentes Setor Colonial Sul:

*Escola Municipal Maria Gomes da Silva

Av. José Magalhães Rios, s/n - St. Colonial Sul Vila Delfiori:

*Escola Municipal Serra das Areias

Rua Péricles, 1 - Vila Delfiori Jardim Alto Paraíso:

*Escola Municipal São Francisco de Assis

Jardim Alto Paraiso Jardim Rosa do Sul:

*Escola Municipal Deraldo Lisboa dos Santos

Av. Hortêncio, 554 - Jardim Rosa do Sul Setor Serra Dourada:

*Escola Municipal Olentino Xavier da Costa

St. Serra Dourada - 3ª Etapa Residencial Village Garavelo:

*Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo

Rua Notre Dame, s/n - Res. Village Garavelo *Escola Municipal Luiz da Paixão Viana

Rua Deise Pinheiro, Res. Village Garavelo Setor Santo André

*Escola Municipal Santo André

Rua Engenheiro Luís Pangendler, s/n - Santo André Setor Alvorada Sul:

*Escola Municipal Antônio Souza Lopes

Rua Prof. Pedro da Silva, 289-521 - Alvorada Sul Setor Nova Olinda:

*Escola Municipal Nova Olinda

Rua Augusta, quadra 45 - lote 05 - Nova Olinda Setor Expansul:

*Escola Municipal Camila Scaliz Figueiredo

Av. Circular, 2 - Expansul Setor Retiro do Bosque:

*CMEI Manoel Alves de Souza

Rua das Sapucaias, 35 - Retiro do Bosque Setor Tocantins:

*Escola Municipal Jardim Olímpico 2

Av. X-60, 150 - St. Tocantins Parque Trindade II:

*Escola Municipal Alexandre Garcia Carrera

Parque Trindade Dois Jardim dos Pomares:

*Escola Municipal Benedito Rodrigues Siqueira Sobrinho

Jardim dos Pomares Parque Flamboyant:

*Escola Municipal Parque Flamboyant

Rua 25 de Dezembro, 189 - Parque Flamboyant Jardim Bela Vista:

*Escola Municipal Jardim Bela Vista

R. 27-A, 116-278 - Jardim Bela Vista Setor Santa Luzia:

*Escola Municipal Joana Angélica Rissares Paganin

Rua X-16, 1158-1194 - St. Santa Luzia Vila Maria:

*Escola Municipal Adelino Ariane

Av. Odorico Neri, 578 - Vila Maria Jardim Maria Inês:

*Escola Municipal Guiomar Rosa de Oliveira

Jardim Maria Inês *Escola Municipal Senador Albino

Rua Princesa Isabel, 1028-1234 - Jardim Maria Inês Jardim Bonança:

*CMEI Cândida de Queiroz

Rua Treze - Jardim Bonança Vila Brasilia:

*Escola Estadual Rogerio Bonifácio

Rua 3 S/n - Vila Brasilia Bairro Ilda:

*Escola Municipal Vera Cruz II

Bairro Ilda Cidade Vera Cruz:

*Escola Municipal Cidade Vera Cruz I

Rua H-034, 084 1183 - Cidade Vera Cruz *Escola Municipal Ari Caetano da Costa

Av. V-008, S/N - Cidade Vera Cruz Bairro Cardoso:

*Escola Municipal Amélia Cândida Brasil

Rua Araguari Sn Qd 28 – Bairro Cardoso Conjunto Cruzeiro do Sul:

*CMEI Euler Fernandes

Av. da Alvorada, 589 - Conj. Cruzeiro do Sul Colina Azul:

*Escola Dom Fernando

Rua Tesourinha, S/N - Colina Azul Setor Marista Sul:

*Escola Municipal Raimundo Coelho dos Santos

Rua 15, 15 - St. Marista Sul Jardim Florença:

*Escola Municipal Cora Coralina

Rua Turin, 274 - Jardim Florença Jardim Riviera:

*Escola Municipal Antônio Alves Neto

Av. Juscelino Kubitscheck - Jardim Riviera Setor Independência Mansões:

*Emei Prof. Wilsonina de Fátima

Rua 55, 482 - Independência Mansões Vila Oliveira:

*Escola Municipal Pontal Sul

Rua Mica - Vila Oliveira Parque Veiga Jardim:

*Escola Municipal Telma Regina

Rua Dr. Agenor Cupertinio de Barros - Parque Veiga Jardim Setor Papillon Park:

*Escola Municipal João Cândido da Silva

Rua W, 1 - St. Papillon Park Parque Industrial Santo Antônio:

*Escola Municipal Terra Prometida

Av. Quimbita Abrantes, 282-340 - Parque Industrial Santo Antônio Bairro Independência:

*Escola Municipal Roque Inocêncio Mendes

Av. Topázio, SN - Bairro Independência Setor Pontal Sul:

*Centro de Controle de Zoonoses de Aparecida

Rua Rodeio, S/N - Quadra 54 - St. Pontal Sul