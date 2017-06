Aparecida em Ação acontece nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (07), a Polícia Militar do Estado de Goiás, sob o Comando do 2º Regional de Aparecida de Goiânia TC Brum, o 39°BPM, sob o Comando de Major Lusdenes, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, em parceria com a Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Aparecida, escolas e comunidade, realizarão o “Aparecida em Ação”, evento cultural de prevenção às drogas, violência e construção de valores. A rede de Saúde Mental vai participar com uma feira integrativa.

O evento será realizado a partir das 8 horas, na sede do 39°BPM, no Jardim Olímpico, em Aparecida. O objetivo do projeto é a conscientização e prevenção dos jovens contra as drogas, com a união da comunidade local e poder público. De acordo com os organizadores, o projeto prevê um público aproximado de três mil jovens estudantes da região, que participarão de palestras, concurso de redações e apresentações culturais.

Data: 07 de junho de 2017, quarta-feira

Horário: a partir das 8 horas

Local: Rua X-24 com Avenida Santa Rita, Jardim Olímpico, em frente ao 39° BPM – Aparecida de Goiânia