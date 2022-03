Relatório divulgado pelo Instituto Trata Brasil mostra que Aparecida de Goiânia evoluiu significativamente no serviço de coleta e tratamento de esgoto nos últimos cinco anos, melhorando consequentemente a qualidade de vida da população.

Na gestão do prefeito Gustavo Mendanha, a cidade avançou 30 posições, deixando a 77ª colocação, em 2017, para ocupar a 47ª, em 2022. Apenas no último ano, segundo o estudo, a cidade saltou 15 posições.

O Instituto Trata Brasil destaca Aparecida como referência entre as maiores cidades brasileiras que deixaram as piores posições do ranking de saneamento.

“Alguns municípios apresentaram relativos avanços ao longo dos anos e já não pertencem mais ao grupo dos 20 piores nas duas edições mais recentes do Ranking. Alguns exemplos são: Natal (RN) ocupando a 72ª posição de 2022, Olinda (PE) ocupando a 65ª posição de 2022, Paulista (PE) ocupando a 64ª posição de 2022, e Aparecida de Goiânia (GO) ”, aponta.

O relatório ainda ressalta que Aparecida está entre as 50 cidades melhores colocadas. “Vem apresentando uma sólida melhora de seus indicadores nos últimos dois anos, tendo saltado 36 posições nesse período e alcançado a 47ª posição de 2022, firmando seu lugar entre os 50 primeiros colocados do Ranking 2022”, concluiu a organização do estudo sobre a cidade.

Com significativas melhoras, a cidade atinge 53,21% das residências com coleta de esgoto. Em 2008, apenas 18% da população era beneficiada.

Aparecida é destaque no saneamento básico no Brasil 3

Aparecida supera 15 capitais no ranking de saneamento

A última edição do relatório mostra ainda que Aparecida supera 15 capitais no ranking do saneamento entre as 100 maiores cidades do País: Macapá (100ª), Porto Velho (99ª), Rio Branco (97ª), Belém (96ª), Maceió (91ª), Manaus (89ª), São Luís (85ª), Teresina (84ª), Recife (83ª), Fortaleza (76ª), Natal (72ª), Aracaju (63ª), Florianópolis (60ª), Cuiabá (55ª) e Vitória (53ª).

Números divulgados na 14ª edição do Ranking do Saneamento, com foco nas 100 maiores cidades brasileiras, pelo Instituto Trata Brasil demonstram que a Prefeitura de Aparecida acertou quando, meados da última década, autorizou a Saneago subdelegar a exploração do serviço no município. Para o prefeito de Aparecida, isso demostra como é importante o planejamento estratégico da cidade. “Como vereador aprovamos essa medida do então prefeito Maguito Vilela e como prefeito mantivemos contato frequente com a BRK Ambiental para que as obras pudessem avançar. O resultado está aí estamos entre as 50 melhores no tratamento de esgoto”, destaca Gustavo.

O prefeito lembra ainda do trabalho do ex-deputado estadual Léo Mendanha à frente da então Agência de Saneamento de Aparecida (ASA) que fiscaliza a execução do serviço de saneamento. Atualmente, a Agência Goiana de Regulação (AGR) presta fiscaliza a execução do contrato.