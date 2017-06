Aparecida realiza 11ª Conferência Municipal de Assistência Social

Conferencia é marcada com palestras sobre o fortalecimento do SUAS

Terminou nesta quinta-feira (22), a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Aparecida. O evento, realizado no Centro de Cultura José Barroso, no setor Village Garavelo. O evento foi oficialmente aberto pelo prefeito Gustavo Mendanha, juntamente com a primeira dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha.

O encontro teve como objetivo a avaliação da Política de Assistência Social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O encontro propôs também levantar e analisar propostas para a melhoria do atendimento nos serviços. Durante os dois dias de conferência, Mayara Mendanha, prestou contas de suas ações à frente da secretaria. Mayara frisou os avanços da pasta nos seis primeiros meses de gestão e ressaltou o empenho em continuar oferecendo um serviço de qualidade à população.

“Muitas pessoas não veem a dimensão das ações realizadas pela secretaria de Assistência Social. Não devemos olhar apenas o técnico, mais sim o lado humano desse trabalho. Mas com essa equipe empenhada e comprometida, conseguimos grandes avanços nesses seis meses. Iremos seguir nesse ritmo para prestar até o final de 2020, prestando serviço de excelência à população”, pontuou a secretária.

Palestras

Os dias de Conferência foram marcados pela realização de palestras. As palestras abordaram o aprofundamento e debate sobre o tema ‘Garantia dos Direitos no Fortalecimento do SUAS’. Dentro do tópico, quatro eixos foram discutidos, entre eles o debate da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Gestão democrática e controle social.

“A Conferência é fundamental para o município porque busca implementar toda a Política de Assistência Social. Isso faz com que a sociedade civil tenha noção da importância do serviço que é prestado pela secretaria e a participação do Conselho”. Ressaltou o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, José Fernando.

Eleição

Ao final do evento, nesta quinta-feira, 22, foi realizada a eleição do colegiado, com oito delegados. Os representantes eleitos terão a missão de representar o município e levar as idéias para a conferência Regional, em agosto. Ao todo foram eleitos oitos delegados, que representarão Aparecida na Conferência Estadual.

“Finalizamos hoje a etapa municipal, onde aqui são apresentadas as realidades do município, na questão da assistência social. Mas essa etapa não fica só em Aparecida, porque estamos discutindo políticas públicas que vão para as etapas estadual e nacional. Então o que foi trazido hoje aqui é muito importante porque faz um diagnóstico do município. E as projeções do que será realizado no futuro”. Explicou Vânia França, delegada titular eleita e superintendente de Proteção Especial da Secretaria de Assistência Social.