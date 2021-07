Aparecida Compete atende mais de 300 esportistas de alto rendimento

Benefício é um fomento ao esporte de alto rendimento de atletas aparecidenses que representam a cidade em campeonatos nacionais e internacionais A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, tem buscado fomentar o esporte no município em modalidades olímpicas e/ou paralímpicas. Com esse objetivo, o programa Aparecida Compete foi criado em 2017 e atende hoje mais de 300 esportistas de alto rendimento do município. “Além de ser um programa de incentivo e fomento ao esporte, o Aparecida Compete tem levado os atletas da nossa cidade para mais longe. O auxílio tem dado aos atletas aparecidenses a oportunidade de participar de competições nacionais e internacionais, conquistarem títulos e de erguerem a bandeira de Aparecida em outros países. E, claro, nossa cidade tem sido exaltada com os resultados”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha. O Aparecida Compete foi criado por meio da Lei Municipal 3.388/2017. O programa é voltado para esportistas que representam o município em competições regionais, nacionais e internacionais. “O auxílio tem como objetivo disponibilizar recursos para o custeio de atletas de alto rendimento em despesas com transportes, alimentação e hospedagem. Além disso, é um incentivo que fomenta a formação educacional e social dos atletas”, destacou o secretário de Esporte, Lazer e Juventude de Aparecida, Gerfeson Aragão. No Peru – A atleta aparecidense Lindsey Hanlet Barbosa Lopes, 18 anos, é uma dos 300 esportistas que fazem parte do Programa Aparecida Compete. Lindsey tem marcado sua carreira no atletismo profissional e no dia 09 de julho, em Lima no Peru, ela conquistou o terceiro lugar nos 800 metros no Campenato Sulamericano. A jovem conquistou dois títulos em duas competições. “Eu venho treinando há quatro anos e tentei dar o meu melhor e representar a minha cidade de Aparecida de Goiânia. Consegui a 3ª colocação na medalha de bronze nos 800m e 4ª posição nos 1500m, melhorando a minha marca em ambas as provas. Agradeço a todos que me incentivaram e ao Aparecida Compete que me ajuda muito a conseguir esses títulos e resultados”, afirmou Lindsey. O secretário Gerfeson Aragão parabenizou a atleta e destacou a importância de incentivar a prática de esporte. “A Lindsey é uma das atletas que está sendo beneficiada com o programa e que leva o nome da nossa cidade para o mundo afora. A atual gestão incentiva o esporte e apoia iniciativas importantes para o município. A atuação dos nossos atletas coloca o nome de Aparecida em evidência em diversas competições e isso é grandioso”, destacou. Segundo ele, o recebimento da bolsa do Aparecida Compete é por merecimento. “Esses atletas recebem o incentivo por merecimento, nenhum deles recebe por indicação. Todo processo para repasse dos valores é transparente. Para ser beneficiado o atleta deve atender uma série de exigências”, explicou. Programa Para participar do programa o atleta deve morar há dois anos na cidade, ser convocado pela federação de sua modalidade esportiva, apresentar toda documentação exigida conforme a lei e, se menor de idade, estar matriculado regularmente em uma instituição de ensino. O auxílio financeiro deve ser solicitado 60 dias antes da competição e será avaliado pela comissão permanente do programa da Secretaria de Esporte , Lazer e Juventude. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1,5 mil e são destinadas pelo Tesouro Municipal. Estação Cidadania-Esporte espaço público do município, administrado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, dedicado a prática esportiva qualificada em Goiás. O local, inaugurado em julho de 2020 no Parque Trindade, tem capacidade de atender mais de mil pessoas em diversas modalidades esportivas, como esgrima, handebol, boxe, jiu-jitsu, capoeira, ginástica, levantamento de peso, taekwondo, badminton, tênis de mesa, vôlei, basquete, judô e atletismo.

