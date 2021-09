Aparecida chega a 600 mil habitantes e fica entre as cidades mais populosas do Brasil

Por Rafael Freitas Aparecida de Goiânia ultrapassou a marca dos 600 mil habitantes. A cidade tem agora 601.844 moradores, segundo pesquisa Estimativas da População dos Municípios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade tem 99 anos de fundação e se prepara para o seu centenário, em 11 de maio de 2022. No ano passado, segundo a mesma estimativa, a cidade tinha 590.146 mil habitantes. O crescimento populacional é de mais 11.698 habitantes, correspondendo a 2% em um ano. Aparecida é também o único município goiano com mais de 500 mil habitantes, com exceção de Goiânia, capital do Estado, que tem 1,5 milhão de habitantes. “Não tenho dúvidas de que esse crescimento populacional é reflexo da aplicação de investimentos públicos e melhoria da qualidade de vida da população. Temos hoje uma cidade grande, industrializada, com ambiente de negócios em crescimento e que valoriza seus trabalhadores. Enfim, temos também outros pontos para considerar, como os investimentos que a administração pública tem feito. E, é claro, todo mundo quer morar numa cidade que gera emprego e que melhora a cada dia. Portanto, é isso que estamos experimentando em nossa cidade”, pontou o prefeito Gustavo Mendanha. O secretário municipal de Fazenda, André Rosa, afirma que a industrialização da cidade, principal atividade econômica, fez com que Aparecida alcançasse importantes transformações. “Buscamos potencializar a nossa economia por meio da fixação de empresas, comércios e indústrias. Por isso, pessoas de outros estados do País estão migrando para nossa cidade, seja em busca de emprego, pelo o que a gestão municipal tem feito de concreto, ou até mesmo pelas transformações no município nos últimos anos, que vão de encontro ao que elas procuram, que é uma melhor qualidade de vida”, concluiu o secretário. Fonte: http://www.aparecida.go.gov.br/ Crédito Imagem: Jhonney Macena