Alckmin será vice do Lula? Conheça os possíveis nomes e chances de ocupar o posto

"Eu já tenho 22 vices". Foi com essa frase que o ex-presidente Lula (PT) iniciou sua resposta, em entrevista coletiva concedida na segunda (15) na sede do Parlamento Europeu, na Bélgica, sobre a possibilidade de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, ser candidato a vice em sua chapa para as eleições presidenciais de 2022.

“Eu não estou discutindo vice ainda porque não discuti a minha candidatura. Quando eu decidir aí eu vou sair a campo para encontrar alguém para ser vice”, disse o petista, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o pleito do ano que vem. De acordo com estudos, o favoritismo é tamanho que ele pode até mesmo ganhar a eleição no primeiro turno.

Lula não negou, contudo, que Alckmin pode ser escolhido para ocupar o posto. Na mesma entrevista, elogiou o ex-governador paulista:

“Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com Alckmin, eu fui presidente quando ele foi governador, nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre mim e Alckmin que não possa ser reconciliado”.

::: Lula: “Tenho profundo respeito pelo Alckmin, mas não estou discutindo vice ainda” :::



Geraldo Alckmin e Lula durante debate presidencial nas eleições de 2006 / Antonio Scorza/AFP

A aproximação com Alckmin depende da concretização de sua saída do PSDB e filiação ao PSB, partido ao qual foi convidado pelo aliado Márcio França. Alckmin também pode ingressar no PSD, a convite de Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. Neste caso, o apoio a Lula no primeiro turno é mais complicado, já que a sigla pretende, ao menos publicamente, lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Palácio do Planalto.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, por sua vez, condiciona o apoio a Lula na disputa presidencial ao apoio do PT a candidatos da sigla em estados que considera importantes, como São Paulo, onde Márcio França reúne forças na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O petista Fernando Haddad também é pré-candidato ao cargo.

::: No Parlamento Europeu, Lula defende inclusão social para economia brasileira voltar a crescer :::

“O que eu disse para o PT? O PT tem que escolher o que ele quer. A Presidência da República? Ótimo, e nós podemos até apoiar, não há problema. Agora, nós precisamos ter, conquistar nossos espaços de poder, espaços significativos”, disse Siqueira ao Uol.

A possibilidade da chapa Lula-Alckmin foi revelada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo, em 3 de novembro. Na última sexta-feira (12), o ex-governador evitou dar detalhes sobre o andamento das negociações, mas passou longe de descartar a união com o antigo adversário. Os dois se enfrentaram no segundo turno da eleição presidencial de 2006.

"Já disseram que eu vou ser candidato ao Senado, a governador, a vice-presidente. Vamos ouvir. Fico muito honrado da lembrança do meu nome. […] A política precisa ser feita com civilidade. É preciso resgatar a boa política. Tem que ser feita com quem tem apreço com a democracia. [...] Mas é claro que [Lula] tem [apreço pela democracia], não só ele. É óbvio", afirmou Alckmin.

::: Conheça os líderes mundiais que Lula está encontrando em viagem à Europa :::

A colunista Thaís Oyama, do Uol, publicou reportagem, também na sexta-feira (12), afirmando que a candidatura conjunta da dupla deve ser definida até dezembro. Segundo ela, o martelo será batido após o encerramento das prévias do PSDB e a chegada do ex-presidente petista ao Brasil.

"Vice de confiança"

No episódio desta semana do Podcast Três por Quatro, do Brasil de Fato, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu minimizou a possibilidade de Alckmin ser o escolhido. Segundo ele, Lula "está mais para ter um vice leal e de confiança", fazendo referência à opção por alguém mais próximo politicamente. Ele disse que o PT "não precisa desapegar" da ideia de escolher uma mulher para ocupar o cargo.