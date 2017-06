Academia aberta é inaugurada no Jardim Paraíso

Mais uma academia aberta é inaugurada em Aparecida de Goiânia.

O prefeito Gustavo Mendanha e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes. Inauguraram na noite desta terça-feira, 20, a 42ª Academia da Terceira Idade do município (ATI). Também conhecida popularmente como academia aberta. O espaço destinado à prática de exercícios físicos, principalmente para pessoas da Terceira Idade. Fica na Praça Manoel Dantas de Araújo, no Jardim Paraíso. Juntamente com a academia também foi entregue a revitalização da praça e um playground para as crianças.

“O nosso propósito é oferecer mais qualidade de vida para a população, incentivando a prática de esportes e contribuindo para a socialização da comunidade. Essa já é a 5ª academia aberta entregue pela nossa administração este ano. E o nosso compromisso é que até o final do mandato, mais 75 serão inauguradas”. Enfatizou o prefeito Gustavo Mendanha, que na ocasião também prestou homenagem ao falecido, antigo morador do bairro, Manoel Dantas de Araújo, nomeando a praça em seu nome.

A ATI do Jardim Paraíso conta com 13 equipamentos adaptados para a prática de exercícios de pessoas de todas as idades. Os equipamentos são: Simulador de Caminhada Duplo, Remada Sentada, Máquina Bíceps Híbrida, Simulador de Cavalgada Duplo, Cadeira Bike Dupla, Simulador de Esqui Duplo, Surf Dupo Conjugado, Alongador Triplo, Cadeira Pressão de Pernas Duplas e dois adaptados para Portadores de Necessidades Especiais (PNE). Além de uma placa explicativa fixada no local com orientações para o uso correto e efetivo dos aparelhos.

Valor

O valor do investimento na implantação da estrutura da ATI e também na reforma do piso de caminhada, playground, seis bancos e também do paisagismo da Praça Manoel Dantas foi de R$ 40 mil, oriundos do Tesouro Municipal. “A idéia é transformar a cidade. A determinação do prefeito é que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano embeleze todos os cantos de Aparecida. Com paisagismo, manutenção na limpeza e iluminação. Estou satisfeito com os resultados, nossa equipe tem trabalhado muito para o cumprimento dessa missão”, destacou o secretário Max Menezes.

A dona de casa, Ivanir Ramos Silva, 55, mora no bairro há 30 anos, está muito feliz com a reinauguração da praça que fica próximo a sua residência. “É gratificante ver que os recursos estão chegando aqui no setor. Já recebemos uma Unidade Básica de Saúde (UBS), asfalto e agora nossa praça toda revitalizada”. Disse a moradora.

Também estiveram presentes no evento o vice prefeito e secretário de Governo, Veter Martins. Os secretários Gerferson Aragão (Esporte, Lazer e Juventude) e André Alves (Fazenda). E o comandante da Guarda Civil Municipal (CGM), Antonimar Alves de Lima.