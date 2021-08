“A Sós” é apresentado pelo Terça no Teatro

O espetáculo da Pele Cia de Dança e Circo, do Distrito Federal, estreia nesta terça-feira (24/08), em Goiânia. A apresentação em formato híbrido ocorre a partir das 20h, pelo canal do Teatro SESI no YouTube ( www.youtube.com/teatrosesigo), com uma plateia reduzida e distanciada seguindo os protocolos de segurança contra o coronavírus. O projeto está sendo realizado via Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale.

“A Sós” é um espetáculo independente de dança com elementos circenses. Intimista e cheio de reflexões retrata uma parte de nós por diversas vezes evitada. Revelando o nosso lado mais íntimo. “Permita que eu fique em silêncio, preciso escutar o ruído que ecoa dentro de mim. Permita que eu fique a sós com minha solidão. Hoje ela é toda minha” enfatiza o bailarino, Carlos Guerreiro.

O público vai poder conferir a narrativa de um relacionamento, desde o ápice da paixão até o momento da separação. Vivências de casal, que de tão dependentes um do outro, o estar junto não é mais uma expressão de amor. O espetáculo tem interferências em vídeo e StopMotion (sequência de fotografias em alta velocidade) – que juntamente com a utilização de objetos de cena, fazem com que a história seja contada de forma clara e poética, pelos bailarinos e acrobatas.

“Assistir 'A Sós' é um convite para uma autorreflexão dos nossos medos e carências. Ficar sozinhe nunca é fácil, mas é uma das melhores maneiras de conhecermos quem realmente somos. Esperamos que as pessoas se identifiquem e sejam tocadas de alguma forma”, diz entusiasmada a artista Catherine Zilá.

Segundo a bailarina, a expectativa para a estreia do “A Sós” é grande. “Esperamos que o espetáculo chegue a um maior número de pessoas. Que possamos estreitar relações e trocas com os artistas de Goiânia e os espectadores de forma geral, visto que conhecíamos tão pouco do trabalho lindo que é desenvolvido na cidade”, afirma.

Histórico

A Pele Cia de Dança e Circo foi fundada em outubro de 2019. O trabalho é focado, principalmente, em dança contemporânea e acrobacias de solo e aéreas. A formação da Cia conta com Carlos Guerreiro, Catherine Zilá e Daniela Carauta. Todos atuam como bailarinos, coreógrafos e acróbatas. A união dos elementos de dança e circo surgiu desde o início, da junção de habilidades dos criadores da companhia. Na época, Daniela praticava e ensinava acrobacias aéreas, Carlos e Catherine eram bailarinos, coreógrafos e professores. Juntos, trabalham, exercitam, criam, aprendem e trocam conhecimentos desenvolvendo espetáculos híbridos das duas linguagens: dança e circo.

SERVIÇO

Dança: “A Sós”

Data: 24/08 (terça-feira);

Horário: 20h;

Classificação indicativa: 14 anos;

Ingresso: 1kg de alimento não perecível;

Onde trocar? Bilheteria do Teatro SESI;

Endereço: Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva;

Online: www.youtube.com/teatrosesigo

Mais informações: @teatrosesigo

Tradução para Libras