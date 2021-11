O marketing existe desde os primórdios e nunca parou de evoluir. Cada vez avança para o próximo nível de sofisticação, principalmente, liderado pela tecnologia e, claro a internet, as redes sociais, a pandemia fez com que o próximo nível do marketing avançasse 100 casas. O marketing sempre teve como premissa 4 pontos que são eles: 1- Preço 2- Produto 3- Praça 4- Promoção Em 2019/2020 uma série de novas tecnologias entram no universo do mundo do marketing como a Inteligência Artificial (AI), realidade virtual e aumentada, a internet das coisas, veículos autônomos, blockchain (criptomoedas), alto falantes inteligentes (Alexia), drones, projeção holográfica. Isto mostra que cada vez mais será necessário fazer um bom marketing, ter um branding bem construído e saber utilizar ao nosso favor as tecnologias, a internet e redes sociais. Veja o próprio Facebook com o lançamento e a mudança (META), já revelou que daqui pra frente (lê-se hoje) as pessoas serão o próprio conteúdo. Este novo marketing mostra uma explosão multissensorial. Tudo será feito para despertar as emoções. Nós seremos inseridos na marca e cada pessoa é sua marca. Os 5 sentidos precisarão ser ativados todo o tempo enquanto as pessoas entram em contato com seu produto/serviço. Neste novo contexto o marketing entrará um novo elemento, o 5o. Elemento muito forte, o Sensorial. Teremos então no marketing os 5 principais pontos: 1- Preço 2- Produto 3- Praça 4- Promoção 5- Sensorial (Profundidade) Entendendo melhor este quinto elemento do marketing Quando lançar um produto ou serviço será necessário trazer o marketing sensorial

Entender que estamos num momento de realinhamento emocional, o que isto quer dizer: teremos que criar conexão emocional com o público. Precisaremos aumentar/melhorar nosso grau de relacionamento.

Analisar os dados. Claro que analisar dados sempre foi importante. Imagina agora que as pessoas decidem se permitirão ou não os cookies, então aprender a analisar os dados e se aproximar mais do seu público será importantíssimo. Porém, não é para travar suas idéias, sua criatividade por conta dos dados.

Marquem território nas redes sociais, você é o porta voz da sua marca. As redes sociais é seu ambiente para criar seu ecossistema digital, é preciso estar presente.

As pessoas estão com as emoções à flor da pele: apatia, esperança, motivação, medo, ansiedade. A vida das pessoas mudou e o marketing, claro, acompanhou esta mudança. Gerar Experiência Esta é a nova comunicação do marketing, gerar experiência. Gerar experiência precisa seja: memorável (a precisa precisa se lembrar do momento)

positiva (você vai conseguir)

neutra (evitar posicionamento agressivo, pois as pessoas estão muito sensíveis)

global (não podemos pensar apenas no nosso mundo, temos que ser globais)

multigeracional

apropriada para toda situação O 5o. Elemento do Marketing O 5o. Elemento do Marketing é formado por 5 partes: 1- A Experiência - que não estará mais ligada ao luxo, riquezas visuais e valores, mas sim em conectar as memórias emocionais extraordinárias. Sempre pensar em experiências escaláveis. Traga memórias online e offline. 2- A Comunidade - A influência da sua tribo será fundamental no seu marketing. Nela o código da marca, os valores inegociáveis, ter uma conexão real com seu líder influente. A Comunidade terá o papel de apoiar, trocar e vender o líder influente. O líder deverá comandar esta Comunidade e, quem participar dela se reconhecerá entre si. Exemplo: Marca Melissa tem As Melisseiras. 3- Amplificar - Contar sua história, reforçar sua origem, reforçar seus valores. É importante amplificar sua história para todos os canais da sua marca, pois isto gera uma conexão profunda da sua essência com a essência do outro. 4- O Karma da Marca - este será um ponto muito sensível a ser observado. Não somos apenas consumidores, somos pessoas reais. As marcas devem ser responsáveis pelo que prometem e entregam. Transparência e responsabilidade. A máxima “você é responsável pelo que você cativa…” -- como você vem tratando as pessoas e você mesmo? Se a marca ferir algo das pessoas, se a marca não cuidar bem do seu cliente, ela vai quebrar. 5- Olhar 360o. - Cada vez mais você deve pensar na vida do seu público de forma holística, captando todos os desejos do seu cliente. Sua marca já tem sentido estas mudanças? Quando você vai começar a preparar sua marca para este novo olhar? Até a próxima semana! Leiam mais artigos https://aparecidanet.com.br/o-que-e-growth-hacking-por-vivian-perpetuo/ Sobre Neurociência Digital https://aparecidanet.com.br/neurociencia-digital-por-vivian-perpetuo/ A Nova Comunicação do Novo Marketing 2