A jornada do herói é o marketing de conteúdo, por Vivian Perpétuo

Sabe aquele seu livro ou filme preferido de aventura onde sempre existe a moça e o rapaz vivendo uma vida normal e de repente algo acontece que faz tudo mudar? O que estes livros e filmes têm em comum com os mitos da antiguidade? Bom, todas estas histórias segundo Joseph Campbell, no livro Herói de Mil Faces de 1949, contém uma fórmula narrativa em 17 passos sobre um herói que sai de um mundo familiar para um mundo extraordinário e amadurece no processo. É um arquétipo narrativo baseado em mitos fundadores de várias culturas e influenciado pela psicanálise. É também chamado de monomito.

Christopher Vogler, roteirista da Disney, baseado na obra de Campbell observou que os roteiros que mais prendiam a atenção tinham o mesmo passo a passo. A partir disto ele escreveu o guia A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores, publicado em 1992.

Veja abaixo: O mito da jornada do herói existe em todas as culturas e continua sendo atualizado, porque nós humanos refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossa própria vida. Deixamos nossa zona de conforto. Temos uma experiência que nos transforma e então, nos recuperamos e fazemos isto novamente. Literalmente, não esmagamos dragões, porém enfrentamos problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell disse: “na caverna onde temos o medo de entrar está o tesouro que buscamos”. Você está enfrentando o medo de entrar em alguma caverna? Pode ser amor, novo trabalho, ir morar em outro país, empreender…

Você pode está vendo em sua própria vida neste momento. Ouça seu chamado para aventura, aceite o desafio. Quantos desafios você já enfrentou ou está enfrentando? Vença mais este e reivindique seu tesouro no qual busca. E depois, faça tudo novamente. Mas, o que tudo isto tem haver com o Marketing de Conteúdo? Bem, já observamos que histórias encantam, histórias convencem! Você sabe contar sua história? Você sabe contar a história do seu produto, do seu serviço? Você sabe como contar a história de como construiu sua marca, a sua empresa? Pois, bem como fazer isto dentro do marketing? Você pode seguir os passos abaixo e contar sua própria Jornada do Herói. Lembre-se todas as pessoas gostam de uma boa história. 1- O mundo comum: o que aconteceu antes da virada da sua vida? Como era seu mundo comum? Por exemplo, como é o universo atual do cliente ou público-alvo, em que há um problema que precisa ser solucionado. 2- O chamado para aventura: o que aconteceu na sua história? O que fez você despertar para o seu negócio?Qual a revelação para mudança?

É o chamado ao reconhecimento do problema e busca das soluções.

3- Recusa do chamado: se aqui está bom, porque vou sair? Obviamente, para adquirir o seu produto ou serviço, também há uma resistência inicial do cliente, e cabe a você superar as objeções. 4- O Encontro com o Mentor: quem foi a pessoa que te motivou? Um filho? Seu cônjuge? Qual foi a pessoa que te ajudou para te levar para outro estágio? Quem tinha o conhecimento que você buscava e te orientou? Quem foi seu mentor?

Para o seu cliente, o mentor, no caso, é você mesmo e a sua marca, que transmitem a confiança necessária na jornada de compra. 5- A travessia do primeiro limiar: quando você atravessou seus limites para começar algo novo?

Para o cliente é o momento em que atravessa seus limites para assumir um novo ponto de vista referente a uma solução. 6- Testes, aliados e inimigos: como foi sua jornada? Quais foram os altos e baixos que precisou enfrentar?

Aqui podemos representar os pequenos desafios, no caso, são a superação de crenças limitantes e receios do cliente. 7- Aproximação da caverna secreta: quais são os seus medos? O que você precisará enfrentar?

Este também é o momento antes da decisão, em que você deve revisar as dores do cliente e apresentar seus benefícios. 8 - A provação: O que aconteceu de derradeiro? O que quase o fez desistir?

Vendo pela ótica você e seu cliente é a batalha final pelo “sim” do cliente. 9- Recompensa: qual foi sua grande conquista? Qual o grande tesouro almejado? O reconhecimento, a merecida conversão. 10- O caminho de volta: o que você aprendeu?

Esta volta, dentro do marketing, pode ser o pós-venda, em que o cliente retorna com uma solução valiosa para transformar sua vida. 11- Vida Nova

Retorno para vida comum, porém com nova visão do mundo.

É a total conscientização do seu cliente, com prova social sobre o benefício daquilo que ele adquiriu. A Jornada do Herói pode ser contada referente à sua trajetória, seu produto, sua empresa. É uma narrativa que pode funcionar bem para tudo. Porém, não se prenda ao passo a passo exato para não ficar preso com sua própria jornada. O último fator mais importante: você pode florear sua história para tornar a narrativa mais interessante, mas nunca minta sobre a mesma. Até a próxima semana!