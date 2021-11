7ª edição do Festival começa nesta quarta-feira, de forma virtual, a partir das 19h, com transmissão ao vivo via YouTube

Depois de um longo período devido às medidas de segurança por causa da covid-19, o 7º Juriti - Festival de Música e Poesia Encenada, tem início nesta quarta-feira, 24, desta vez, por causa da pandemia, de forma virtual, produzido e exibido em formato online, a partir das 19h, com transmissão via YouTube pelo canal oficial da UFG através do link https://www.youtube.com/c/UFGOficial. Aprovado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2018, o festival prossegue até o dia 27 de novembro com uma extensa programação que envolve os 20 classificados de cada categoria e as apresentações convidadas vencedoras do 6º Juriti. Esta edição conta ainda com o apoio do Centro Cultural da UFG.

Ao todo serão 49 apresentações de artistas de Goiás e do Distrito Federal. Os concorrentes recebem ajuda de custo no valor de R$ 300,00 e disputarão premiações nos valores de R$ 3.000,00 (1º Lugar), R$ 2.000,00 (2º Lugar) e R$ 1.000,00 (3º Lugar), em cada uma das duas categorias: Música e Poesia Encenada. Além disso, haverá atrações convidadas, com pagamentos de cachês para os vencedores da edição anterior do Festival. A Cia Novo Ato, do setor Crimeia Leste, fará uma apresentação especial de abertura, completando a lista de convidados.

O coordenador geral do festival, Ricardo Edilberto, afirma que, devido à pandemia, foi uma longa batalha até se chegar a este formato do festival e a equipe está determinada a realizar um grande evento virtual. “Essa experiência virtual é mais um capítulo de nossa história de resistência. O Juriti é uma história de resistência pela arte. Nós nascemos dentro de um processo de resistência comunitária, depois quase morremos, retornamos com o advento das leis de incentivo à cultura, crescemos e chegamos até aqui, nesta 7ª edição, com pandemia e tudo. É um momento desafiador pra todo mundo e pra gente também, mas estamos prontos para resistir novamente, e performaticamente voar nesse palco internético”, diz animado.

Devido à pandemia, e ao fato do evento ser realizado de forma virtual, a coordenação do festival resolveu optar por um formato diferente do presencial, sem as eliminatórias, ou seja os 20 classificados de Poesia Encenada e de Música vão se apresentar até 27 de novembro nos 4 dias do Juriti. Além disso, devido às dificuldades impostas, foi dada a possibilidade de gravações da música ou poesia encenada ou a apresentação ao vivo na estrutura montada para atender os que assim desejarem. O Júri formado por Renato Castelo, poeta, cantor e compositor; Diego Mascate, cantor e compositor; Valéria Braga, atriz, professora e diretora de teatro; e Katarine Araújo, maestrina com mestrado em Performance/com Regência Orquestral pela UFG, dará então o seu veredito ao final das apresentações.

A produtora cultural Lara Morena, outra coordenadora do Juriti, mantém também uma boa expectativa com esta experiência virtual. “Mais do que nunca, o mundo está percebendo que o ser humano não vive sem arte, mas a arte só resiste se valorizarmos os artistas. E é essa necessidade de valorização dos artistas que a sociedade organizada precisa evoluir, por meio de ações governamentais e outros mecanismos de apoio. Isso é fundamental e essa é a luta do Juriti, seja ele presencial ou virtual. Então, convidamos todos a participar dessa história de resistência com a gente, acompanhando as exibições, aplaudindo com emojis, comentando... Se é o que podemos fazer nesse momento, que seja, e vamos juntos, público, artistas e Juriti fazer desse evento um grande ato de resistência pela arte e pela vida”, conclama.

O Juriti na História

Criado por um grupo de jovens do Setor Criméia Leste, em Goiânia, em 1993, o Festival, mesmo sendo competitivo, tem como característica principal a confraternização de artistas da música, poesia e artes cênicas, além de se notabilizar como um grande revelador de nomes na cena cultural do Estado. Realizado inicialmente na praça do Crimeia Leste, o Juriti, que chega agora à sua 7ª edição, cresceu e vem ocupando diversos espaços culturais da cidade, mantendo sempre a abertura envolvendo a comunidade onde nasceu.

Ao longo de sua história, o Juriti tem contribuído com o voo de poetas, bandas e cantores locais de várias estilos como a Carne Doce, Chá de Gim, Kleuber Garcez, Diego Mascate, Terra Cabula, Passarinhos do Cerrado, Erotori, Reuther, Bebel Roriz, Lorranna Santos, Milla Tuli, Paula de Paula, Flávia Carolina; dos poetas Kesley Rocha, Dayse Kenia, Luiza Camilo, Mazinho Souza, Camila Leite, entre tantos outros, além de diversos atores e companhias de teatro com encenações das poesias selecionadas.

----------------------------------------------------------------------------------------------

7º Juriti – Festival de Música e Poesia Encenada

Este projeto foi contemplado pelo edital de Fomento a Festivais de Música do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2018.

O evento conta com o apoio do Centro Cultural da UFG.

Os concorrentes e as atrações convidadas terão à disposição uma estrutura profissional de exibição de lives. Em função da Covid-19, foi dada aos concorrentes também a opção de enviarem vídeos previamente produzidos.

Exibição:

- O Festival será exibido via YouTube pelo link:https://www.youtube.com/c/UFGOficial

- Datas: 24 a 27 de Novembro de 2021

- Horário das exibições: A partir das 19h.

- Jurados: Katarine Araújo, Renato Castelo, Diego Mascate e Valéria Braga.

- São 40 concorrentes, 20 de Música e 20 de Poesia Encenada.

- São 9 apresentações especiais (vencedores da última edição, mais abertura da Cia Novo Ato).

Fonte: Carlos Pereira (MTB 1225) - Assessoria de Imprensa do 7º Juriti - Festival de Música e Poesia Encenada.