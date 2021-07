325 mil pessoas já foram testadas em Aparecida

Índice R de transmissão da doença na cidade é de 0.83, o que demonstra estabilidade na transmissão do vírus na cidade. Especialistas consideram a testagem em massa, aliadas a outras medidas, como fundamental para manter os números estáveis Aparecida de Goiânia continua testando em massa sua população para diagnóstico da Covid-19. Os testes, do modelo RT-PCR, que são considerados padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde, são feitos em dois pontos de drive-thru e também em unidades de saúde do município. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da testagem em massa na cidade, em abril de 2020, já foram realizados 325 mil testes de diagnóstico para covid-19, número correspondendo ao último boletim epidemiológico divulgado no dia 13 de julho de 2021. Uma média de 7 mil testes semanais. Em Aparecida, o exame RT-PCR é realizado em dois postos de drive-thru (Cidade Administrativa e Hospital Garavelo) e em oito Unidades Básicas de Saúde (UBS’s Alto Paraíso, Chácara São Pedro, Garavelo, Independência Mansões, Expansul, Tiradentes, Buriti Sereno e Pontal Sul), de segunda a sexta-feira. Em todos os locais o teste só é realizado mediante agendamento prévio. Nas UBS’s também é possível fazer mediante encaminhamento médico. Já nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e hospitais da cidade, o teste é feito em pacientes internados que apresentam sintomas graves. Para realizar o teste RT-PCR para diagnóstico da Covid-19, a pessoa que apresentar sintomas ou tiver tido contato com pessoas positivas pode solicitar o agendamento do teste pelo aplicativo Saúde Aparecida. O acesso à plataforma também pode ser feito pelo site da Prefeitura de Aparecida (aparecida.go.gov.br). Pelo aplicativo o paciente faz o cadastro pessoal com o número do CPF e Cartão SUS. Na página inicial do aplicativo, ao clicar a opção ‘Agendamento teste de Covid-19’, o usuário preenche um pequeno questionário sobre os sintomas que tem apresentado e o sistema encaminha para agendamento em algum dos locais de testagem ou recomenda que o paciente procure uma unidade de saúde, conforme sua situação clínica. O secretário Municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, informa que os testes já realizados na cidade têm contribuído para salvar vidas, reduzir agravamentos de casos positivos, além de respaldar as decisões do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 e monitorar a situação real da pandemia no município. “Com a testagem em massa conseguimos diagnosticar precocemente e isolar essa pessoa infectada, diminuindo a transmissão do vírus. Além disso monitoramos diariamente os casos positivos para, caso o paciente apresente agravamento dos sintomas, ele seja encaminhado para uma unidade de referência para o tratamento”, pontuou o gestor que informou que o índice de transmissão da covid na cidade, o índice R, é de 0.83, ou seja, a cada 100 pessoas infectadas contaminam 83. “O ideal segundo a OMS é estar sempre abaixo de 1, o que demonstra estabilidade dos casos e da transmissão da doença no município”, comentou. Alessandro explana ainda que este monitoramento dos pacientes também é referência no cuidado aos pacientes. “Aparecida é referência não apenas em testagem ampla, mas também em monitoramento dos infectados, que são orientados e acompanhados pela equipe de Telemedicina da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com exames laboratoriais a cada 48h, tomografia computadorizada e oxímetros que são emprestados para os pacientes levarem para casa”, acrescenta.

Índice R de transmissão da doença na cidade é de 0.83, o que demonstra estabilidade na transmissão do vírus na cidade. Especialistas consideram a testagem em massa, aliadas a outras medidas, como fundamental para manter os números estáveis Aparecida de Goiânia continua testando em massa sua população para diagnóstico da Covid-19. Os testes, do modelo RT-PCR, que são considerados padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde, são feitos em dois pontos de drive-thru e também em unidades de saúde do município. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da testagem em massa na cidade, em abril de 2020, já foram realizados 325 mil testes de diagnóstico para covid-19, número correspondendo ao último boletim epidemiológico divulgado no dia 13 de julho de 2021. Uma média de 7 mil testes semanais. Em Aparecida, o exame RT-PCR é realizado em dois postos de drive-thru (Cidade Administrativa e Hospital Garavelo) e em oito Unidades Básicas de Saúde (UBS’s Alto Paraíso, Chácara São Pedro, Garavelo, Independência Mansões, Expansul, Tiradentes, Buriti Sereno e Pontal Sul), de segunda a sexta-feira. Em todos os locais o teste só é realizado mediante agendamento prévio. Nas UBS’s também é possível fazer mediante encaminhamento médico. Já nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e hospitais da cidade, o teste é feito em pacientes internados que apresentam sintomas graves. Para realizar o teste RT-PCR para diagnóstico da Covid-19, a pessoa que apresentar sintomas ou tiver tido contato com pessoas positivas pode solicitar o agendamento do teste pelo aplicativo Saúde Aparecida. O acesso à plataforma também pode ser feito pelo site da Prefeitura de Aparecida (aparecida.go.gov.br). Pelo aplicativo o paciente faz o cadastro pessoal com o número do CPF e Cartão SUS. Na página inicial do aplicativo, ao clicar a opção ‘Agendamento teste de Covid-19’, o usuário preenche um pequeno questionário sobre os sintomas que tem apresentado e o sistema encaminha para agendamento em algum dos locais de testagem ou recomenda que o paciente procure uma unidade de saúde, conforme sua situação clínica. O secretário Municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, informa que os testes já realizados na cidade têm contribuído para salvar vidas, reduzir agravamentos de casos positivos, além de respaldar as decisões do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 e monitorar a situação real da pandemia no município. “Com a testagem em massa conseguimos diagnosticar precocemente e isolar essa pessoa infectada, diminuindo a transmissão do vírus. Além disso monitoramos diariamente os casos positivos para, caso o paciente apresente agravamento dos sintomas, ele seja encaminhado para uma unidade de referência para o tratamento”, pontuou o gestor que informou que o índice de transmissão da covid na cidade, o índice R, é de 0.83, ou seja, a cada 100 pessoas infectadas contaminam 83. “O ideal segundo a OMS é estar sempre abaixo de 1, o que demonstra estabilidade dos casos e da transmissão da doença no município”, comentou. Alessandro explana ainda que este monitoramento dos pacientes também é referência no cuidado aos pacientes. “Aparecida é referência não apenas em testagem ampla, mas também em monitoramento dos infectados, que são orientados e acompanhados pela equipe de Telemedicina da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com exames laboratoriais a cada 48h, tomografia computadorizada e oxímetros que são emprestados para os pacientes levarem para casa”, acrescenta.