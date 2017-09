Festas regradas com bebidas churrascos e mulheres no presídio

A Polícia Civil de Inhumas cumpriu, na manhã dessa quarta-feira (6), mandados de busca de apreensão na Operação Cela Livre, nas dependências administrativas da unidade prisional do município e nas residências de quatro vigilantes penitenciários temporários, suspeitos de organizarem festas no presídio. Os servidores foram afastados por ordem judicial.

Segundo o delegado Humberto Teófilo, responsável pelo caso, a polícia recebeu denúncias anônimas de que o grupo realizava churrascos dentro do presídios e que mulheres eram convidadas para as festas. Houve denúncias também de que reeducandos estariam sendo liberados para comprar bebidas alcoólicas em viaturas pela cidade. ” A suspeita é que isso acontecia pelo menos desde o início desse ano”, diz o delegado.

A operação contou com a participação de 40 policiais civis das cidades de Inhumas, Goianira, Nerópolis, Anápolis e do grupo GT3. A Polícia Civil vai verificar se houve envolvimentos de outros agentes penitenciários e negligência do diretor do presídio diante os fatos. Drogas e munições também foram apreendidas dentro do presídio. Os suspeitos responderão por crime contra administração pública (peculato).