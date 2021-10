20 milhões de brasileiros estão com a segunda dose atrasada

Vinte milhões de brasileiros não tomaram a segunda dose do imunizante contra a Covid-19, segundo informações do ministério. Ainda de acordo com a pasta, caso não houvesse atraso na imunização, o índice de pessoas completamente vacinadas contra a doença já teria passado dos 80% do público-alvo. De acordo com a última atualização do painel da vacinação, 263.865.157 milhões de doses foram aplicadas, fazendo o Brasil atingir a marca de 60% da população adulta completamente vacinada. Para a infectologista Ana Helena Germolgio, o atraso do complemento da imunização pode deixar mais distante a volta à realidade de antes da pandemia. “Quanto mais demora a gente tiver em relação à quantidade de pessoas com esquema vacinal completamente concluído, vai fazer com que a gente se atrase ainda mais em relação a voltar à normalidade como outros países já estão vivendo”.



A especialista defende que é importante os órgãos de saúde irem em busca desse público. “ É preciso investir em busca ativa dessas pessoas para saber porque eles não foram completar a imunização. Estudos mostram que o cenário de pessoas que ainda estão ficando doentes pela covid são pessoas parcialmente vacinadas ou não vacinadas”, conclui. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que o número diário de casos e de mortes por Covid-19 no Brasil caiu entre julho e outubro deste ano. A queda nesses registros é atribuída ao aumento da cobertura vacinal do país. “A vacinação tem se mostrado a principal arma no enfrentamento a pandemia. À medida que a população se imuniza com a primeira dose ou completa a imunização com a segunda dose, a gente verifica uma redução na quantidade de casos e na quantidade de mortes”, explica Rodrigo Cruz, secretário-executivo do Ministério da Saúde. Dados da Covid-19 O Brasil registrou mais 14.502 casos e 460 óbitos por Covid-19, sexta-feira (22), de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, mais de 21.711.843 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. O Rio de Janeiro ainda é o estado com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da federação: 5,17%. O índice médio de letalidade do País estava em 2,9%. Taxa de letalidade nos estados RJ 0,51%

SP 3,44%

AM 3,22%

PE 3,17%

MA 2,84%

PA 2,80%

GO 2,69%

AL 2,62%

PR 2,60%

CE 2,59%

MS 2,56%

MG 2,55%

MT 2,52%

RO 2,44%

RS 2,42%

PI 2,19%

BA 2,17%

SE 2,16%

ES 2,13%

PB 2,11%

DF 2,10%

AC 2,09%

RN 1,98%

TO 1,69%

SC 1,62%

AP 1,61%

RR 1,59% Os números têm como base o repasse de dados das Secretarias Estaduais de Saúde ao órgão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município no portal brasil61.com/painelcovid. Fonte: Brasil 61