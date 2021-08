1ª obra do novo trecho do Anel Viário deve contemplar Aparecida

Por Allan David

Trecho de 40 km que passa pela cidade e segue até Goianápolis foi reanalisado nesta segunda (30) em reunião de prefeitos da Região Metropolitana de Goiânia

O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, participou nesta segunda (30) de reunião com outros prefeitos da Região Metropolitana de Goiânia para definir as próximas tratativas com o Estado e o governo federal em prol do desvio do Anel Viário. A reunião ocorreu no auditório do Secovi Goiás e teve participação dos prefeitos de Goiânia, Rogério Cruz; de Senador Canedo, Fernando Pelozzo; e de Goianira, Carlão da Fox; do senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e de lideranças do setor produtivo.

No encontro, os prefeitos reavaliaram possíveis trajetos para o desvio do Anel Viário, e concordaram que é preciso eleger um trecho prioritário a ser defendido em reunião no dia 12 de setembro com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

O trecho considerado de mais fácil aprovação e execução é justamente um trajeto que passa por Aparecida de Goiânia, desviando da BR-153. São 40 quilômetros de rodovia ligando Aparecida a Goianápolis, passando também por Bela Vista de Goiás e Senador Canedo, até desaguar de novo na 153, já em Goianápolis.

Presidente da empresa Basitec Projetos e Construções, Antônio Alberto Basílio defendeu esse trecho como obra prioritária porque o projeto já tem as licenças ambientais aprovadas. “O mais difícil de tudo é a licença ambiental, e nós já temos isso. O projeto é de uma rodovia bem moderna”, lembrou Basílio.

O prefeito Gustavo Mendanha ressaltou que Aparecida já havia contemplado o desvio do Anel Viário no projeto do Plano Diretor. E justificou a obra afirmando que a BR-153 se tornara uma grande avenida. “Creio que o desvio do Anel Viário será uma solução importante não só para Aparecida, mas para toda a Região Metropolitana de Goiânia. Espero que possamos iniciar essas obras em breve”, declarou Gustavo.

Anfitrião da reunião, o presidente do Secovi Goiás, Ioav Blanche, também pediu celeridade na construção do desvio. Segundo ele, “é um dos locais que mais têm acidentes de trânsito em Goiás”, vez que o Anel Viário passa hoje por áreas urbanas densamente povoadas, elevando os riscos para pedestres e condutores.

Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, contextualizou os estudos do desvio do Anel Viário. Ele citou que “eles já vêm de muitos anos e, infelizmente, ficaram parados por muito tempo”. Cruz assegurou que agora todos os municípios estão empenhados para que a obra se concretize “o mais breve possível”.

Prefeito de Goianira, Carlão da Fox explicou que os municípios farão antes do próximo dia 12 uma nova reunião para bater o martelo sobre o trecho prioritário do desvio. “É importante que a gente leve para o Governo do Estado e à Goinfra uma ação que sirva a todos os municípios da Região Metropolitana da Capital”, acrescentou Carlão da Fox, que também é presidente da Associação Goiana dos Municípios.

Fernando Pelozzo, de Senador Canedo, argumentou que o desvio do Anel Viário resolverá vários gargalos na mobilidade na Grande Goiânia. “Senador Canedo está aqui pronto para contribuir”, sintetizou o prefeito.

O senador Vanderlan Cardoso avaliou o atual momento como favorável à execução do desvio do Anel Viário. É que, de acordo com ele, “o processo agora está sendo conduzido com união de todos: empresários, prefeitos, Assembleia Legislativa, Governo do Estado e bancada de Goiás no Congresso. Estou muito otimista”, concluiu o parlamentar.

Fonte: http://www.aparecida.go.gov.br/

Foto: Rodrigo Estrela