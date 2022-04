PSB e PT formalizam Alckmin na vice de Lula

PSB formaliza indicação de ex-governador na chapa petista e Lula festeja "experiência" de antigo oponente As direções nacionais do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e do Partido dos Trabalhadores (PT) se reuniram, nesta sexta-feira (8), em São Paulo, em mais uma sinalização que aponta para uma aliança nas eleições presidenciais de outubro. O encontro formalizou a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin como vice na chapa do ex-presidente Lula para o pleito de outubro. Para sacramentar a união, a direção do PT precisa aprovar o nome do ex-tucano, o que deve ocorrer antes do final deste mês. :: João Paulo Rodrigues: "Programa de governo de Lula é mais importante que aliança com Alckmin" :: A indicação do ex-tucano que vem sendo costurada desde o ano passado. Em dezembro, Alckmin e Lula fizeram uma aparição pública juntos, em jantar do Grupo Prerrogativas, indicando a aliança para o pleito presidencial. Participaram do encontro o presidente do PSB, Carlos Siqueira, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, entre outros líderes de partidos de centro-esquerda. :: O que as filiações de Alckmin, Augusto Botelho e Carmen Silva contam sobre o "novo PSB"? :: No final da reunião, Lula fez um curto pronunciamento com elogios a Alckmin. O ex-presidente disse que a tônica da união entre os dois é a capacidade de dialogar "com o mesmo respeito" com catadores de material reciclável a empresários. "Teremos o mesmo respeito com um catador de papel que está nas ruas do país e o empresário do mais alto quilate. Vamos tratar com o mesmo respeito um trabalhador sem-terra e um grande fazendeiro. Vamos governar o país para todos, mas as pessoas precisam saber que nosso coração estará voltado às pessoas que mais necessitam", declarou o ex-presidente. :: Alckmin diz que "Lula representa a democracia" :: Lula ainda relembrou o posto de vice-governador ocupado por Alckmin sob liderança de Mário Covas. "O Geraldo Alckmin foi vice do Covas por seis anos, foi governador e tem experiência política. Nós vamos precisar da minha experiência e da experiência do Alckmin para reconstruir o país, conversando com toda a sociedade brasileira", disse. "É plenamente possível duas forças com projetos diferentes, mas com princípios iguais, se juntarem em um momento de necessidade do povo. Agradeço aos companheiros do PSB", declarou Lula. Escolha do vice Em novembro do ano passado, o Brasil de Fato mostrou que Alckmin era um dos favoritos para ocupar o posto de vice de Lula. Na ocasião, a reportagem apresentou nomes que eram tratados como possíveis alternativas à época, como o governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB). Depois de ser cortejado por outros legendas, como o Solidariedade e o PV, Alckmin sacramentou a entrada no PSB há duas semanas. Na cerimônia de filiação, teceu fortes elogios a Lula. "Lula representa a própria democracia", afirmou. Com a confirmação da ida ao PSB e a formalização na indicação do ex-governador como vice, é cada vez mais remota uma reviravolta na escolha do companheiro de chapa de Lula. Nas últimas semanas,