Governos de Goiás e do DF entregam primeira etapa do Sistema Produtor de Água Corumbá Sul

O Governo Federal entregou, nesta quarta-feira (6), a primeira etapa do Sistema Produtor de Água Corumbá Sul. O empreendimento vai reforçar o abastecimento de água para mais de um 1,3 milhão de pessoas no Distrito Federal e em cidades goianas do entorno sul da capital do País. A estrutura recebeu investimentos de R$ 380 milhões, sendo mais de R$ 220 milhões do Governo Federal. Também houve contrapartidas dos governos de Goiás e do Distrito Federal. “É uma obra que contribui ainda para a saúde pública da região. Também tem o benefício ambiental. E é isso que faz a gente se empolgar e se emocionar quando entrega obra. Não faltará água na torneira para um milhão e trezentas mil pessoas”, explicou o secretário nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, . As obras geraram cerca de 18 mil empregos diretos e indiretos ao longo da construção. O sistema vai beneficiar as cidades de Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e Riacho Fundo II, no Distrito Federal, e Luziânia, Valparaíso de Goiás, Novo Gama e Cidade Ocidental, em Goiás. “É uma obra que a gente esperava há muito tempo e só vai trazer benefício aqui para a Ocidental, o Novo Gama, Valparaíso, Luziânia e a cidade do DF. Então eu acredito que tem uma importância muito grande para nós, moradores do entorno. A gente fica muito feliz com essa conquista”, afirmou Francisco Miranda, morador da Cidade Ocidental. Segundo o governo de Goiás, a capacidade de produção é de 2,8 mil litros/segundo de água tratada. “Isso vai dar regularidade no abastecimento, controle maior de qualidade e uma oferta de água muito maior que a demanda atual, permitindo às cidades crescerem e desenvolverem seus negócios”, explicou o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski. Como funciona A água é captada no Lago Corumbá IV e passa pela Estação Elevatória de Água Bruta, em Luziânia; segue caminho, por meio de adutoras, até a Estação de Tratamento de Água, localizada em Valparaíso de Goiás; e, depois de tratada, é encaminhada por meio de redes de distribuição aos imóveis. Com informações do Governo de Goiás Fonte: Brasil 61