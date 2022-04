Assistência Social inaugura hoje Centro de Geração e Emprego

A Secretaria de Assistência Social de Aparecida, inaugura nesta quinta-feira, 31, o Centro de Geração e Emprego. A nova unidade, irá atender população em situação de vulnerabilidade social em geral, em especial mulheres vítimas de violência doméstica e jovens em busca do primeiro emprego. O evento de inauguração será realizado às 9h, na unidade localizada na Rua 14, no setor Parque Santa Cecília, e contará com a presença da secretária da pasta e primeira-dama, Mayara Mendanha, do prefeito, Gustavo Mendanha; do vice-prefeito, Wilmar Mariano e também de lideranças locais. “Este é um projeto que pretende qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade social, que recebe os atendimentos ofertados pela Assistência Social. É uma oportunidade que vai levar autonomia a essas pessoas para sair de uma situação de violência em que vivem”, explica a gestora da pasta, Mayara Mendanha. Entre os cursos de qualificação disponíveis à população, estão atividades de corte e costura, tear (para fins de tecelagem); salão de beleza e barbearia e informática. Além dessas atividades, posteriormente também serão disponibilizados os cursos de confeitaria e panificação.