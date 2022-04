Através do programa Cidade Inteligente, 200 pontos com wi-fi gratuito serão espalhados por diferentes regiões do município. Dentro da proposta de oferecer à população de Aparecida de Goiânia acesso à internet e universalizar o acesso aos serviços prestados pelo município no ambiente também online, o prefeito Gustavo Mendanha determinou na quarta-feira, 30, a ativação dos hotspots (como são chamados os pontos de wi-fi). “Desde o início do meu primeiro mandato, trabalhei para transformar Aparecida em uma cidade inteligente. Obviamente que esse é um processo longo que vai ser feito a vários passos e, aliás, tudo que envolve tecnologia o processo contínuo. Os pontos de hotspots livres irão beneficiar a população, principalmente, àquelas pessoas que tem dificuldades de terem acesso à internet por não ter condições financeiras de arcar, com entretenimento, cultura e educação”, destacou o prefeito, Gustavo Mendanha. Gustavo leva internet gratis a 200 locais em Aparecida 2 Conforme o secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonathan Medeiros, os pontos de wi-fi gratuitos serão ativados de forma escalonada, nas próximas semanas. A expectativa da pasta é que, até o fim de abril, todos os 200 hotspots já estejam em funcionamento. “A instalação será gradativa, mas a população terá a oportunidade de acessar 250 mil acessos simultâneos por toda a cidade com a internet. Grande proporção, alta resolução e acima de tudo, acessibilidade para as pessoas, transformando Aparecida em uma cidade digital e inteligente”, salientou o secretário. Num investimento superior a R$ 50 milhões, a Prefeitura de Aparecida estruturou o programa Cidade Inteligente instalando, também, mais de 750 quilômetros de fibra óptica e quase 3 mil câmeras de videomonitoramento – 650 delas de alta definição, equipadas com inteligência artificial e leitura facial-, para ajudar na vigilância do movimento nas ruas e praças, e nos prédios públicos do município. “Eu fico muito feliz de que a tecnologia tem sido utilizada como meio para facilitar as vidas das pessoas. Nós temos base contínua aqui na cidade, a desburocratização, e de alguma forma, a tecnologia tem condição de proporcionar isso. Essa foi uma meta que estipulamos desde o início do nosso mandato, e que nós estamos mês após mês tendo conquista, esta veio somar a mais uma conquista para nossa população aparecidense”, reiterou o prefeito Gustavo Mendanha. O vereador Isaac Martins falou da importância de expandir a internet e conectar a população de Aparecida. “Essa conectividade que está sendo disponibilizada por parte da Prefeitura para toda a população de Aparecida de Goiânia é muito importante, dado de que nós vivemos em uma era tecnológica. E agora, dá opção para o cidadão aparecidense poder se conectar com a internet em vários pontos distribuídos por toda cidade permitirá que as pessoas usufruem de mais um serviço que o poder público tem colocado à disposição”, pontuou o vereador. De acordo com o presidente Ceo da Tecno It, empresa responsável pela implantação do sistema de wi-fi na cidade, Ibrahim Mathias Boufleur, foram instalados hotspots em diversos pontos estratégicos, como praças públicas, pontos de ônibus, parques e outros. “A ideia é que a população tenha acesso à internet por qualquer lugar que andar por Aparecida. São equipamentos de última linha, extremamente modernos, de última geração e vão proporcionar um grande serviço, acredito que é mais um passo na digitalização do município”, explicou.