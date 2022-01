Gustavo Mendanha acompanha chegada de aparelhos ao HCG

Prefeito de Aparecida ajuda a mobilizar doadores para arrecadar recursos voltados à construção do Hospital de Câncer de Goiás, que será filantrópico O prefeito Gustavo Mendanha acompanhou neste sábado (08), em Inhumas, a entrega de doação de aparelhos de exames de imagem para o Hospital de Câncer de Goiás Francisco Camargo (HCG), que está sendo construído na localidade, às margens da GO-070. Instituição filantrópica, o HCG beneficiará os goianos, inclusive de Aparecida, no combate à doença. A doação dos equipamentos foi feita pelo Rotary Club de Goiânia Flamboyant. Adquirido pelos associados à entidade com um investimento de US$ 116 mil (cerca de R$ 654 mil), os aparelhos auxiliarão os médicos em exames de colonoscopia, endoscopia e broncoscopia. “Receber ajuda é muito bom, mas ajudar também faz bem para o coração e para a alma. Nesse sentido, faço aqui com vocês uma aliança para colaborar com a realização desse sonho [de ter todo o hospital em funcionamento]”, declarou o prefeito de Aparecida. Gustavo colabora sistematicamente na mobilização para eventos de arrecadação de recursos para construção do hospital. Hoje, ele aventou a possibilidade de o município de Aparecida assinar com o hospital, futuramente, convênios para atendimento de pacientes da cidade. Ao lado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, o prefeito foi recebido no hospital pelo presidente do Rotary Club de Goiânia Flamboyant, Vitor Ricardo de Araújo Júnior, e pelo diretor-presidente do HCG, o médico Wagner Miranda. “As pessoas precisam, acima de tudo, de ter os seus direitos assegurados”, sintetizou Miranda. Segundo ele, o HCG terá 800 leitos, sendo 80 de UTI e 720 de internação. O gestor estima que, para construir todo o hospital, será preciso um recurso de R$ 200 milhões. Complexo hospitalar atenderá pacientes de Goiás e de outros estados brasileiros – Foto: Rodrigo Estrela Previsto para ser concluído em 2024, o HCG terá 67 mil metros quadrados de área construída. O equipamento está sendo edificado em oito etapas. A 1ª delas, finalizada em outubro de 2021, já permite atender pacientes gratuitamente em dois consultórios, onde 13 médicos fazem exames laboratoriais, de ultrassom, eletrocardiogramas e mamografias. Pacientes do Sistema Único de Saúde que têm interesse em consultas e exames no Hospital de Câncer podem fazer o agendamento pelos telefones (62) 3235-8005 e 99913-0747. Além de Gustavo e Mayara Mendanha, a comitiva da Prefeitura de Aparecida na visita ao HCG teve participação dos secretários Vanilson Bueno (Ação Integrada) e Luiz Maronezi (Companhia de Desenvolvimento de Aparecida). O presidente da Câmara Municipal de Aparecida, André Fortaleza (MDB), e outros vereadores também acompanharam o evento no Hospital de Câncer de Goiás.